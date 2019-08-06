مستشفى_الملك_فيصل التخصصي يعلن عن توافر #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مساعد رعاية (عدد 9 وظائف). . مساعد خدمات الطعام. Advertisements . كبير الطهاة. . تقني تخدير. . أخصائي مختبر. . صيدلاني ثالث.

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