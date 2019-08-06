صحفية سعودية لقناة عبرية: لا توجد عداوة بين إسرائيل والمملكة

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ونقلت الصفحة الرسمية التابعة لوزراة الخارجية الإسرائيلية عن الصحفية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص قولها في لقاء خاص مع قناة "مكان" الإسرائيلية إنه "لا توجد عداوة بين إسرائيل والسعودية".

وأضافت "لا توجد لدينا مشكلة سياسية مع إسرائيل. إسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة".

وتابعت الكاتبة السعودية، أن "هناك تطابق واضح جدا بين مواقف إسرائيل ودول الخليج بصدد "الخطر الإيراني وأذرع إيران المتمثلة في حزب الله والحوثيين التي تهدد الشرق الأوسط بصورة كاملة".

وعن زيارة إسرائيل مستقبلا قالت المشيخص: "الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل، وأنا مستعدة أن أزور إسرائيل في المستقبل، بالتأكيد".

وأضافت الصحفية السعودية "الفرصة لإحلال السلام مع إسرائيل سانحة. السلام مهم للاستقرار والتنمية والازدهار والتطور والكثير من الانعكاسات الإيجابية... لذلك فنحن أمام مرحلة تاريخية تتصاعد فيها المطالبة بالسلام، ومن وجهة نظري السلام مع إسرائيل ليس خسارة إنما مكسب للجميع. أعتقد بأن هذه الفرصة ستكون قريبة جدا بإذن الله".

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وبحسب موقع "روتانا" السعودي عملت الكاتبة سكينة عبد الله علي المشيخص محررة في عدد من المطبوعات السعودية والدولية، منها مجلة "الشرق"، وصحف "دنيا الشرق" و"عكاظ"، و"الوطن"، و"الشرق الأوسط"، و"اليوم"، و"شمس"، و"العرب" اللندنية، و"البلاد"، إضافة إلى مجلة "روتانا"، كما عملت مشرفة على القسم الثقافي بصحيفة "شمس" السعودية، وقامت أيضاً بالكتابة في عدد من المواقع الإلكترونية، منها صحيفة "إيلاف" الإلكترونية، وموقع "العربية نت".

وتخصصت الإعلامية المشيخص في الإعلام والعلاقات العامة، وأجرت حوارات كثيرة مع النخبة السعودية والعربية في عالم الفكر والثقافة، منهم على سبيل المثال الدكتور تركي الحمد، عبد الله الغذامي، ومحمد آل زلفة، وعبده خال، وقاسم حداد، وعبد الله الجفري، وخليل الفزيع، ومحمد العلي، ومحمد صادق ذياب، وشريفة الشملان، وأدونيس.

وللمشيخص كتابان أصدرتهما، هما "شواهد لا مشاهد.. بعيون أنثى" وكتاب "استقراءات في المشهد الثقافي السعودي".

وبحسب "روتانا" فهي أول مثقفة سعودية تعتلي منصة نادٍ أدبي وكان ذلك في جازان عام 2011م، كما أسهمت في عدد من القضايا الحقوقية.