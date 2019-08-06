الإمارات تدين التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام في مصر

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي، الذي وقع فجر اليوم الاثنين، خارج المعهد القومي للأورام الواقع في منطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة".

ولفتت الوكالة إلى قول وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".

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وأعربت الخارجية الإماراتية تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا، مضيفة: "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، جراء هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".

وتابع البيان: "موقف دولة الإمارات ثابت، وهو رفضه للإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

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وأشارت الداخلية المصرية في بيان نقلته وسائل الإعلام المصرية إلى أن "الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والتي تبين أنها اصطدمت بإحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

وقالت الداخلية "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدى السيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن التحريات المبدئية وجمع المعلومات، أشارت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية وراء الحادث، من حيث الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعدادا لتنفيذها إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأتمت الداخلية المصرية بيانها قائلة "جاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 قتيلا و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة منها معهد ناصر، والمنيرة، وقصر العيني.