دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Cambassy يدعم الآن قائمة الدول ونوع الفيزا بناءً على جواز سفرك وأكثر

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق Cambassy يدعم الآن قائمة الدول ونوع الفيزا بناءً على جواز سفرك وأكثر

قبل نحو عامين من الآن، كان الإطلاق الأوّل لتطبيق Cambassy أو كامباسي بالعربية على iOS، ومن ثم تبعه على أندرويد.

أما فيما يخص التعريف بالتطبيق، فهو عبارة عن منصة مثالية لتبادل التجارب والتطلعات مع مستخدمين من وطنهم وبقية العالم.

كما وعبره يمكن مشاركة الرحلات خارج الوطن أو داخله مع العالم، و يمكن لجميع المستخدمين مشاهدة المحتوى حتى لو لم يسافروا من قبل.

في غضون ذلك حصل التطبيق مؤخرًا على تحديث جديد يدعم حاليًا نظام تشغيل iOS، وقد وفّر معه العديد من الإضافات الجديدة.

والتي أبرزها، دعمه لقائمة الدول المسموح للشخص زيارتها بتأشيرة “فيزا” أو بدونها، على أن تكون هذه الإضافة تمهيدًا لإطلاق خدمة تقديم الفيز أونلاين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تصميم التطبيق من الألف إلى الياء.

كذلك أصبح هناك إمكانية للبحث في حدود المدينه المتواجد فيها المستخدم عن أشخاص يستخدمون التطبيق.

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وهنا يستطيع الشخص تحديد الجنسية التي يرغب البحث عنها.

على سبيل المثال يُمكِن لشخص حامل للجنسية السعودية في دولة ما البحث عن أشخاص بنفس الجنسية متواجدين في نفس الدولة.

بالتالي ستخلق هذه الميزة نوعًا ما وسيلة للتواصل مع الأشخاص الذين يحملون نفس جنسيتك ويتكلمون بلغتك.

كما وتم إضافة لعبة بسيطة يمكن الاستعانة بها بوقت فراغك، فضلًا عن مجموعة من التحسينات على أداء التطبيق ككل.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، تحديث Cambassy متاح حاليًا لمستخدمي iOS فقط، على أن يتوفّر على النظام الأخر أندرويد خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

التدوينة تطبيق Cambassy يدعم الآن قائمة الدول ونوع الفيزا بناءً على جواز سفرك وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.