- 1/2
- 2/2
قبل نحو عامين من الآن، كان الإطلاق الأوّل لتطبيق Cambassy أو كامباسي بالعربية على iOS، ومن ثم تبعه على أندرويد.
أما فيما يخص التعريف بالتطبيق، فهو عبارة عن منصة مثالية لتبادل التجارب والتطلعات مع مستخدمين من وطنهم وبقية العالم.
كما وعبره يمكن مشاركة الرحلات خارج الوطن أو داخله مع العالم، و يمكن لجميع المستخدمين مشاهدة المحتوى حتى لو لم يسافروا من قبل.
في غضون ذلك حصل التطبيق مؤخرًا على تحديث جديد يدعم حاليًا نظام تشغيل iOS، وقد وفّر معه العديد من الإضافات الجديدة.
والتي أبرزها، دعمه لقائمة الدول المسموح للشخص زيارتها بتأشيرة “فيزا” أو بدونها، على أن تكون هذه الإضافة تمهيدًا لإطلاق خدمة تقديم الفيز أونلاين.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تصميم التطبيق من الألف إلى الياء.
كذلك أصبح هناك إمكانية للبحث في حدود المدينه المتواجد فيها المستخدم عن أشخاص يستخدمون التطبيق.
وهنا يستطيع الشخص تحديد الجنسية التي يرغب البحث عنها.
على سبيل المثال يُمكِن لشخص حامل للجنسية السعودية في دولة ما البحث عن أشخاص بنفس الجنسية متواجدين في نفس الدولة.
بالتالي ستخلق هذه الميزة نوعًا ما وسيلة للتواصل مع الأشخاص الذين يحملون نفس جنسيتك ويتكلمون بلغتك.
كما وتم إضافة لعبة بسيطة يمكن الاستعانة بها بوقت فراغك، فضلًا عن مجموعة من التحسينات على أداء التطبيق ككل.
أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، تحديث Cambassy متاح حاليًا لمستخدمي iOS فقط، على أن يتوفّر على النظام الأخر أندرويد خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.
التدوينة تطبيق Cambassy يدعم الآن قائمة الدول ونوع الفيزا بناءً على جواز سفرك وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Cambassy يدعم الآن قائمة الدول ونوع الفيزا بناءً على جواز سفرك وأكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.