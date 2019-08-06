شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: برنامج حكومي لمعالجة أزمة المواصلات في الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دشنت وزارة البنى التحتية والمواصلات السودانية ومحلية الخرطوم، برنامجًا عاجلًا لمعالجة أزمة المواصلات في العاصمة السودانية.

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وقال معتمد الخرطوم اللواء الركن صبري بشرى الشاذلي - في بيان اليوم الاثنين -: "إنه سيتم توزيع عدد من الحافلات في مختلف محليات الولاية، حيث أن هذا البرنامج يستهدف تسيير عدد من الحافلات الإضافية، كإسناد لوسائل النقل الأخرى، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات من أجل تفعيل عمل وسائل النقل ذات السعات الكبيرة لنقل أكبر عدد من الركاب من مركز الخرطوم للمحليات؛ لتخفيف الضغط على وسط الخرطوم".

وأكد اتخاذ حزمة أخرى من التدابير بتنظيم حركة المرور داخل وخارج المواقف والمحطات، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية والمواصلات خلال الأيام القليلة المقبلة.