- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية تشمل الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
كما توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ووادي الدواسر، ونجران، والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات #الطقس غدا.. #غبار على #مكة والمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.