الان تتابع البيانو الطائر يحلق بمقطوعاته بقرية الهجن في موسم الطائف (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أقيمت ضمن فعاليات قرية الهجن بموسم الطائف بحديقة الملك فيصل بالطائف فعالية “البيانو الطائر” لأول مرة في المملكة وذلك طيلة أيام مهرجان ولي العهد الثاني للإبل والمقام حالياً إلى نهاية أغسطس الجاري. وتقدم الفعالية بتصميم مختلف بطريقة خاصة في السعودية تجسد الزي الخاص بالعروس ليلة زفافها كفكرة مستوحاة من لقب عروس المصائف وهو اللقب المحبب الذي يطلق على مدينة الطائف. Advertisements يذكر أن فعالية البيانو الطائر يقوم عليها عازفة أوكرانية الجنسية ومتخصصة في عزف البيانو حيث تقوم بعزف مقطوعات كلاسيكية عالمية متنوعة تناسب ذائقة الأذن العربية وما يتناسب مع الجزيرة العربية وطبيعتها المختلفة حيث لاقت تفاعلاً وإعجاباً كبيراَ من زوار القرية صغاراً وكباراً بالطريقة والتصميم وكذلك المقطوعات الموسيقية المقدمة.

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