- 1/2
- 2/2
أصدرت مديرية الجوازات، اليوم الاثنين، القرارت الإدارية، وقالت إن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت سبعة قرارات إدارية بحق خمسة مواطنين واثنين من المقيمين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، مشيرة إلى أنهم كانوا ينقلون حجاجا غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وقالت المديرية العامة للجوازات، إنها دعت كل المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.
ودعت من يرغب منهم في الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت مديرية الجوازات السعودية، أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية… 7 قرارات إدارية ضد المخالفين لأنظمة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.