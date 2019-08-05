اليمن… اللواء 39 مشاة يسقط طائرة مسيرة في عدن 

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ذكر ذلك موقع "عدن الغد"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن أفراد اللواء 39 مشاة في معسكر بدر بخور مكسر، تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس صغيرة، يوجد داخلها كاميرات استطلاع.
© AP Photo / Saudi Press Agency
يذكر أن "معسكر بدر"، الواقع في خور مكسر في العاصمة عدن، يسقط أول طائرة تجسس بهذا الحجم الصغير، بحسب الموقع.
وتعرض معسكر الجلاء في عدن، جنوبي اليمن، يوم الخميس الماضي، لهجوم أثناء عرض عسكري للجيش اليمني، وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الهجوم، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة إن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء في عدن.
وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
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