لندن تنضمّ إلى واشنطن في تشكيل قوة أمن بحرية في الخليج

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: أعلنت المملكة المتحدة الاثنين أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة "في قوة الأمن البحرية الدولية" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز الاستراتيجي وسط تصاعد التوتر مع ايران.

وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "سيعزز نشر هذه القوة الأمن ويوفر الطمأنينة للنقل البحري". وأضاف "هدفنا هو اقامة أوسع دعامة دولية ممكنة بغرض فرض احترام حرية الملاحة في المنطقة".

وتسعى واشنطن الى انشاء تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج لكن لا يبدو أنها تمكنت من جذب الكثير من الدول، وبدا حلفاء واشنطن متوجسين من جرهم الى نزاع مفتوح في المنطقة.

Advertisements

وقبل هذا الاعلان كانت لندن قالت في تموز/يوليو أنها ترغب في تشكيل قوة حماية مع الاوروبيين وذلك اثر احتجاز طهران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

وقال الوزير ان إعلانه الاثنين لا يغير شيئا في سياسة المملكة تجاه ايران. وشدد "نبقى ملتزمين بالعمل مع ايران وشركائنا الدوليين لنزع فتيل التفجير والابقاء على الاتفاق النووي".

وكانت ايران أعلنت الاحد احتجازها ناقلة نفط اجنبية هي الثالثة في أقل من ثلاث أشهر في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا.