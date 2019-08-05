سفير اليمن: نقف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب ونثق فى قدرتها على استئصاله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور محمد على مارم، سفير الجمهورية اليمنية لدى مصر، الحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط قصر العينى، والذى أسفر عن مصرع 20 وإصابة 47 آخرين، واصفا الحادث بأنه عمل إرهابى جبان.
وأدان مارم بأشد وأقسى العبارات هذا العمل الاجرامى ومن يقف وراءه ، مؤكدا على دعم وتضامن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع الشقيقة العزيزة مصر لاستئصال جذور تلك القوى الإرهابية الهدامه والمجردة من كل مبادئ وقيم الأديان السماوية والاخلاق الإنسانية .
وعبر مارم عن ثقته الكاملة فى قدرة القيادة المصرية على استئصال الإرهاب ووحدة وتلاحم ابناء الشعب المصرى الشقيق وراء قيادتهم السياسية الرشيدة ووقوفهم صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه النيل من سلام واستقرار مصر العروبة.
وأعرب مارم عن خالص تعازية ومواساته لقيادة وأبناء الشعب المصرى الشقيق وأسر الضحايا، سائلا الله العلى القدير أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع الرحمة والرضوان وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل .
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