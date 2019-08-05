السودان تتعاون مع منظمة الصحة لمنع انتقال مرض إيبولا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية أن الوزارة أعدت خطة للمتابعة والاستعداد مع منظمة الصحة العالمية لمنع انتقال مرض "إيبولا"، إلى السودان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المقبول قوله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مقر الوزارة، إنه سُجلت حالات لمرض "إيبولا" في دولة الكونغو الديمقراطية، وهى دولة جارة لدولة جنوب السودان، مضيفًا: "نتابع الموقف جيدًا في جنوب السودان".
وأشدد على أن هناك استعدادات في المعابر والمداخل الجوية والبرية مع الولايات الحدودية لدولة جنوب السودان، وفي الخرطوم، وميناء بورتسودان بغرض التأكد من عدم تسجيل إلى حالات بالإصابة.
وأوضح أن الوزارة بدأت التخطيط والرصد ووضع خطط لمكافحة المرض، في حال انتقل إلى السودان من جنوب السودان أو الدول الأفريقية المجاورة، لافتا إلى توفير مراكز للعزل والإسعافات والواقية، فضلا عن تدريب الكوادر الصحية والمجتمعية، للتعامل مع الموقف.
وأشار إلى أن "الاستعداد لمكافحة مرض إبيولا مكلف جدا".
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