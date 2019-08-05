البحرين تستضيف اجتماعا دوليا حول سلامة الملاحة في أكتوبر

المنامة / الخليج 365
أعلنت البحرين، الإثنين، استضافتها مجموعة عمل معنية بسلامة الملاحة بمشاركة واشنطن ووارسو، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان: "تعتز المملكة بأن تكون شريكاً للولايات المتحدة الأمريكية وبولندا في إطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية في 21-22 أكتوبر 2019".
وأوضحت أن "عملية وارسو تهدف إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة وتقوية التعاون في الشرق الأوسط".
وأشارت إلى أن مجموعة العمل هي "إحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد بمدينة وارسو في فبراير (شباط) الماضي".
ولفتت الخارجية إلى أن هذا "الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع".
وفي فبراير/شباط الماضي، استضافت وارسو على مدار يومين أعمال مؤتمر حول الشرق الوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، في اجتماعات جاءت "مواجهة" إيران على رأس أجندتها.
وتشهد المنطقة حالة توتر بين طهران وواشنطن، إذ تتهم دول خليجية في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
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