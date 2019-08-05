موريتانيا.. رئيس الحكومة الجديد يستلم مهامه رسميا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

تسلم رئيس الوزراء الموريتاني الجديد، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، مهامه رسميا، الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن "الوزير الأول (رئيس الحكومة) الجديد تسلم مهامه من طرف الوزير الأول المستقيل، محمد سالم ولد البشير، والذي تم تعيينه وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية".

وفي سياق متصل، يواصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، والوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، مشاوراتهما لتشكيل الحكومة.

وحسب مصدر مطلع للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، فإنه من المتوقع أن تعلن التشكيلة الجديدة للحكومة خلال أقل من 48 ساعة.

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وعَيّنَ ولد الغزواني، مساء السبت، ولد الشيخ سيديا، رئيسا جديدا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة.

وسبق لرئيس الوزراء الجديد أن شغل منصب وزير الإسكان والعمران، ثم وزيرا للتكوين المهني.

وأدى ولد الغزواني، مطلع أغسطس/آب الجاري، اليمين الدستورية لولاية مدتها 5 سنوات. وهو عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.



وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 22 يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 52%.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.