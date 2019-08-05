شكرا لقرائتكم زيارة "تاريخية" لبومبيو إلى ميكرونيزيا... لمواجهة توسّع الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوهنباي - أ ف ب | منذ 20 دقيقة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 18:30

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة "تاريخية" إلى بوهنباي، الجزيرة الرئيسة في ولايات ميكرونيزيا المتحدة، لإظهار اهتمام متجدّد للولايات المتحدة بحلفائها في المحيط الهادئ، في إطار مواجهتها الصين.



والتقى بومبيو قادة ميكرونيزيا، إضافة إلى قادة جمهورية بالاو وجزر مارشال ودول صغيرة أخرى في المحيط الهادئ، علماً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبل هؤلاء القادة قبل أقلّ من 3 أشهر في البيت الأبيض.

وإذا كانت هذه الجزر صغيرة ومنتشرة في المحيط، إلا أنها تمتدّ من الشرق إلى الغرب على مسافة 2700 كيلومتر، وهذا تفصيل أساسي عندما يتعلّق أحد النزاعات الصينية - الأميركية الرئيسة في المنطقة بحرية الملاحة.

لكن إدارة ترامب انزعجت من محاولة بكين التقرّب من دول المحيط الهادئ، عبر منحها قروضاً وتشييد بنى تحتية، وجهود تبذلها كي تقطع جزر مارشال وجمهورية بالاو علاقاتهما الديبلوماسية مع تايوان.

وقال الوزير الأميركي في بوهنباي: "نعلم أن الصين تسعى إلى الانخراط والتأثير في المنطقة. لكنني أثق بأن شعب جزر مارشال وشعب بالاو وشعب المكان الذي نتواجد فيه الآن، يدركون أن أفضل الشراكات هي مع الشركاء الديموقراطيين، الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والديموقراطيات الأخرى في المحيط الهادئ".

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ورحّب رئيس ميكرونيزيا ديفيد بانويلو بـ "زيارة تاريخية" لبومبيو.

وواشنطن حاضرة في ميكرونيزيا، بفضل تعاون في التنمية ولحمايتها عسكرياً. وتتمتع ولايات ميكرونيزيا المتحدة منذ العام 1987 بوضع شراكة حرة مع الولايات المتحدة. لكن هذه الاتفاقات يجب أن تُجدد في السنوات المقبلة.

وقال بومبيو: "يسرّني أن أعلن أن الولايات المتحدة بدأت التفاوض في شأن تمديد الاتفاقات المتعلّقة بالشراكة الحرة".

لكن الوزير الأميركي لم يتطرّق الى مسألة حاسمة بالنسبة إلى هذه الجزر، وهي الاحتباس الحراري الذي يهدّد وجودها، نتيجة ارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات. واكتفى بومبيو بالقول: "تحدثنا عن المخاوف المتعلّقة بارتفاع مستوى البحار هنا".

وقالت الباحثة إليزابيث إيكونومي، من مركز البحوث الأميركي "كاونسل أون فورين ريلايشنز": "خلال السنة الأخيرة، عملت الولايات المتحدة في شكل استباقي لتعزيز مواقعها في منطقة جزر المحيط الهادئ، التي تعتبرها استراتيجية". ورأت أن "الولايات المتحدة لم تعد تستطيع أن تسمح لنفسها باعتبار دعم جزر المحيط الهادئ أمراً مكتسباً".