شكرا لقرائتكم ظريف يؤكد رفضه دعوة للقاء ترامب: أميركا معزولة وليست إطفائياً لحرائق تشعلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ف ب | منذ ساعة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 17:37

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن واشنطن "معزولة" في السياسة التي تنتهجها إزاء طهران، وسخر من محاولتها تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية في الخليج، بدعوى أن "مَن يفتعل الحرائق لا يمكن أن يكون إطفائياً".



جاء ذلك بعد يوم على إعلان إيران أنها احتجزت سفينة "أجنبية" تنقل نفطاً مهرباً، علماً أنها كانت صادرت ناقلتَي نفط، أطلقت إحداهما وما زالت تحتفظ بالثانية التي ترفع علم بريطانيا.

وتواجه الولايات المتحدة صعوبات في محاولتها تشكيل تحالف دولي لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، إذ تنأى دول أوروبية عن نهجها المتشدد إزاء إيران.

وقال ظريف: "تعاني الولايات المتحدة عزلة في العالم، ولا يمكنها تشكيل تحالف حتى في المناطق التي تؤدي دور القوة العظمى فيها. باتت دول تشعر بحرج من إدراج اسمها في لائحة مع أميركان على رغم علاقاتها الجيدة معها. إن (الأميركيين) جلبوا ذلك على أنفسهم، بخرقهم القوانين عبر إثارة توتر وأزمات".

ورأى أن "مَن يفتعل الحرائق لا يمكن أن يكون إطفائياً"، وزاد: "الولايات المتحدة أينما وضعت قدمها أثارت فتنة وتوتراً وأزمة".

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وسُئل ظريف عن تقارير تفيد بتلقيه دعوة للقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض، فأجاب: "خلال زيارتي نيويورك، قيل لي إن عقوبات ستُفرض عليّ خلال أسبوعين، إلا إذا قبلت عرض" الأميركيين. واستدرك أنه رفضه "لحسن الحظ"، معتبراً أن تلك العقوبات تعكس "فشلاً".

ورفض "مزاعم مخادعة" لواشنطن بأنها تريد حواراً مع طهران، قائلاً في أشارة إلى الأميركيين: "هم غادروا الطاولة، فرضوا عقوبات على وزير خارجية إيران، وعلى أعلى سلطة فيها (المرشد علي خامنئي). مع مَن يريدون التفاوض إذن"؟

ورأى ظريف أن "الولايات المتحدة تريد فرض إرادتها على إيران"، وتابع: "لا يمكن (الأميركيين) أن ينتظروا منا التفاوض معهم، طالما يطبّقون إرهاباً اقتصادياً" ضد طهران.

واستدرك: "المفاوضات والديبلوماسية لا تنتهي أبداً. لطالما كانت المفاوضات على جدول أعمالي، وستبقى. حتى خلال الحرب، المفاوضات حاضرة".

واستبعد أن يرغب ترامب في خوض حرب مع إيران، مستدركاً أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يريدانها، ومستعدان لخوض حروب حتى آخر جندي أميركي".