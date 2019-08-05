شكرا لقرائتكم 42 قتيلاً في قصف جوي جنوب ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - أ ف ب | منذ ساعتين في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 17:36

قتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 من المدنيين في مرزق جنوب ليبيا، مساء أمس الأحد، جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا في وسط المدينة، كما أفاد مسؤول محلي فيما تحدثت حكومة الوفاق الوطني عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.



وقال عضو المجلس البلدي في مرزق إبراهيم عمر الاثنين: "تعرض الحي السكني (القلعة) لقصف جوي خلف 42 قتيلا وأكثر من 60 جريحا".

بدورها، دانت حكومة الوفاق الوطني في بيان على صفحتها على فايسبوك "القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق، واستهداف حي القلعة السكني وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين".

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وطالبت حكومة الوفاق "بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهما، وإجراء تحقيق".

وأوضح عضو المجلس البلدي في مرزق انه قرابة "الساعة الخامسة مساء أمس تعرض مبنى حكومي بحي القلعة لثلاث ضربات جوية، كان يضم داخله أكثر من 200 شخص من الأعيان والشيوخ والسكان".

وأضاف: "القصف الجوي خلف 42 قتيلا وأكثر من 60 جريحا بينهم 30 حالة حرجة . مستشفى المدينة لا يستوعب كل هذا العدد من الضحايا" مطالبا "المنظمات المحلية والدولية والحكومات بالتدخل الطارئ لتقديم الدعم الانساني للتعامل مع هذه الكارثة الانسانية".