رئيس وزراء البحرين يتلقى رسالة شكر من السيسي

وأعرب السيسي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء على مشاعر الأخوية النبيلة، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء، وذلك بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأقيمت كأس الأمم الأفريقية في مصر، لأول مرة بمشاركة 24 منتخب ابتداء من 15 يونيو / حزيران، وحتى 19 يوليو. وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة الأخيرة بهدف مقابل لا شيء في مباراة أقيمت في ملعب استاد القاهرة.