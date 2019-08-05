مساعدات إماراتية للمتضررين من السيول في اليمن

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ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي في بيان أنه قام بتوزيع مساعدات على السكان اليمنيين الذين تضرروا من السيول في محافظة شبوة اليمنية.

وقال البيان أنه تم تقديم مساعدات فيها مكونات غذائية أساسية بالإضافة إلى تجهيز مخيمات إيوائية للذين تضررت منازلهم.

وبحسب البيان، وزعت الهيئة 800 سلة غذائية على أكثر من 4 آلاف شخص من سكان منطقة خورة،التي تعرضت للسيول.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.