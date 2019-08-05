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هيئة الوساطة والحوار بالجزائر تجتمع بنشطاء الحراك الشعبى بعد غد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 قررت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة بالجزائر، اليوم الاثنين، عقد أول اجتماع لها مع بعض نشطاء الحراك الشعبي بعد غد الأربعاء.

 

وقال بيان للهيئة إن "اللجنة السياسية ناقشت في اجتماع لها ترأسه عمار بلحيمر رئيس اللجنة وحضره المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة كريم يونس وأعضاء اللجنة مختار بن سعيد وبقاط بركاني محمد، النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وهي برنامج ومواعيد جولات الحوار حيث قررت اللجنة عقد أول اجتماع مع بعض نشطاء الحراك يوم الأربعاء المقبل بمقرها المؤقت بالجزائر العاصمة".

 

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وأضاف البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع أيضا دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء والتواصل مع عناصر من الجالية الجزائرية بالخارج.

 

يذكر أن هيئة الحوار والوساطة أعلنت أمس الأحد عن إنشاء لجنة للحكماء تجمع شخصيات وخبراء قبلوا بالانضمام إليها، كما كشفت عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات.

يذكر أن هيئة الحوار والوساطة شكلها الرئيس عبد القادر بن صالح يوم الخميس قبل الماضي بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية في البلاد.

 

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