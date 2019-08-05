شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1.68مليون حاجًا لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم، وحتى نهاية يوم أمس 1.687.226 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التى أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

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و وفقا لموقع "وكالة الانباء السعودية"، وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 90.776 حاجًا، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.176 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى بنسبة 7% تقريبًا.