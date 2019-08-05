مصر.. حبس 8 أشخاص من جماعة الإخوان رحلتهم الكويت

القاهرة/ الخليج 365-

قررت النيابة المصرية، الإثنين، حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

ووفق وكالة الأنباء المصرية، فإن "نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بنظر قضايا الأمن القومي) قررت حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت قبل عدة أسابيع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات".

ونسبت النيابة للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".

Advertisements

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر.

وفي بيان لوزارة الداخلية الكويتية آنذاك، قالت إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا".

ونفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان، صحة اتهام هؤلاء المصريين بالإرهاب، متهمة النظام المصري بـ"تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة".

ودعت جماعة الإخوان آنذاك الكويت إلى عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.