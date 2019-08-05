ظريف: إنهاء الحرب في اليمن سيكون نقطة تحول لدول المنطقة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، إن إنهاء الحرب في اليمن سيكون نقطة تحول لدول المنطقة.

وأضاف في تصريح لقناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية: "أكدنا منذ البداية أن القضية في اليمن لا تحل عسكريا".

وتابع: "الآن عليهم أن ينهوا الحرب التي اعتقدوا حسمها في غضون أسابيع رافضين كل الحلول السياسية (في إشارة إلى التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية).

وأشار ظريف إلى أن بلاده "ليس لديها مشكلة مع السعودية"، متهما الرياض بأنها "تريد الانتصار في الحروب العسكرية، وهو أمر بعيد المنال ولن يتحقّق"، حسب قوله.

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وسبق أن وجهت الحكومتان اليمنية والسعودية اتهامات متكررة للحوثيين بتلقي الدعم من إيران وأنهم مجرد أداة وذراع لطهران، فيما تنفي الأخيرة ذلك.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.