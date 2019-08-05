القبض على شرطي "قتل" متظاهرًا شمالي السودان

الخرطوم / الخليج 365

أعلن مسؤولي محلي سوداني، الإثنين، القبض على قاتل أحد المتظاهرين بمدينة دنقلا شمالي البلاد، مشيرًا إلى أنه من قوات الشرطة.

جاء ذلك في بيان لوالي (حاكم) الولاية الشمالية، اللواء ركن، محمد محمد الحسن الساعوري، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح الحسن، أن الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها المنطقة، جراء انقطاع التيار الكهربائي، أسفرت عن اشتباكات بين متظاهرين وقوات نظامية تقوم بحراسة المنشآت العامة.

وتابع المسؤول السوداني أن الاشتباكات دعت الشرطة إلى "إطلاق أعيرة نارية أصيب خلالها المتظاهر (قبل وفاته)"، من دون تحديد هوية الشرطي أو رتبته.

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وفي وقت سابق اليوم، أغلق مئات المتظاهرين في مدينة دنقلا شمالي السودان، الطريق الدولي الرابط بين الخرطوم والقاهرة، غداة مقتل شاب بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات مساء الأحد.

يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" وقعا الأحد بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.