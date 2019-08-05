الدفاع التركية: تواصل مباحثات المنطقة الآمنة بسوريا مع الأمريكيين الثلاثاء

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، أن المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين ستتواصل الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وذكرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر "انتهى اليوم القسم المخصص للمباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها بالتنسيق شمالي سوريا، وستتواصل المباحثات غدا (الثلاثاء) في وزارة الدفاع التركية بأنقرة".

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وفي وقت سابق اليوم، بدأت الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا.

وكانت الجولة الأولى قد انعقدت في 23 يوليو/ تموز الماضي في مقر الوزارة الدفاع التركية.

وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.