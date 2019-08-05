السودان.. تسليم دعوات حضور التوقيع النهائي على "الإعلان الدستوري"‎

الخرطوم / الخليج 365

أعلن مصدر دبلوماسي سوداني، الإثنين، تسليم عدد من الرؤساء والمنظمات الدولية دعوات لحضور مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي المقرر بعد نحو أسبوعين للاتفاق بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المصدر للمركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرّب من الحكومة.

وقال إن الدعوات شملت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ورئيسة مفوضية الاتحاد

الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

كما شملت أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، ووزير الدولة بالخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، ووزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي.

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وشملت أيضا عددا من الدول أبرزها السعودية والبحرين والكويت ومصر.

وطبقا للمصدر الدبلوماسي، فإن وزارة الخارجية شكلت لجنة للبروتكول ومراسم الاحتفال واستقبال الضيوف ومرافقيهم.

والأحد، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري والحرية والتغيير في "الإعلان الدستوري"، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.