العراق.. إيقاف 13 بينهم 5 ضباط على خلفية هروب سجناء

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أصدرت السلطات القضائية العراقية، الإثنين، أمرا بتوقيف 5 ضباط و8 منتسبين على خلفية هروب 14 موقوفا من مقر احتجاز شرقي العاصمة بغداد.

وفر ما لا يقل عن 14 موقوفا، السبت، من مركز مكافحة المخدرات الذي يضم سجنا يُحتجز فيه متهمون بالمتاجرة بالمخدرات؛ بعد سيطرتهم على سلاح عدد من حراس السجن.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية وأصدرت أمرا بتوقيف 5 ضباط و8 منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن".

وأوضح البيان أن "عدد المتهمين الهاربين 14 متهما؛ بينهم مدان صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات".

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وأكدت المحكمة "إلقاء القبض على 6 من المتهمين الفارين"، مبينة أن "8 منهم لا يزالون هاربين".

وتابع البيان أن "المحكمة أصدرت أوامر قبض بحقهم فضلا عن تعميمها".

وأشار أن "أغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وتخضع السجون في بغداد والمحافظات خصوصا التي تضم عناصر من تنظيم "داعش" وعناصر من شبكات الاغتيالات إلى إجراءات أمنية مشددة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.