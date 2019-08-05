التعليم : تعتمد خطة للتطوير المهني لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في اسبوع التهيئة

الخليج - عبدالرحمن الشهري

اقرت وزارة التعليم خطة للتطوير المهني أثناء أسبوع التهيئة شاملة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وذلك خلال الفترة ٢٤-٢٨/١٢/١٤٤٠

ويأتي انطلاقا من أهمية التكامل بين المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي والإدارة العامة للإشراف التربوي (بنين/بنات) لضمان جاهزية المعلم واستعداد الميدان التعليمي مع بداية العام الدراسي

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وتضمن التعميم تشكيل اللجان على مستوى الإدارة وفق التصور المرفق.

و إعداد خطة للتطوير المهني التعليمي أثناء أسبوع التهيئة، شاملة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك خلال المحددة ورفعها للإدارةالعامة للإشراف التربوي

واضاف التعميم إعداد تقرير ختامي حول تنفيذ البرنامج ورفعه للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مدة اقصاها ١٢/١/١٤٤١

ويأتي ذلكً استكمالا للجهود المبذولة في عمليات التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية،