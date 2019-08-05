العمل: تعرف على إجازة #عيد_الأضحى للقطاع الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص.

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وأوضحت «العمل» اليوم (الاثنين) عبر حسابها في «تويتر» أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

وأوضحت أنه وفقا للمادة 112 من نظام العمل، فإن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.