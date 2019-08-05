اخبار الخليج

#العمل: تعرف على إجازة #عيد_الأضحى للقطاع الخاص

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص.

 

Advertisements

وأوضحت «العمل» اليوم (الاثنين) عبر حسابها في «تويتر» أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

 

وأوضحت أنه وفقا للمادة 112 من نظام العمل، فإن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #العمل: تعرف على إجازة #عيد_الأضحى للقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا