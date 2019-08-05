الدكتور فهد الجامعي أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة حفرالباطن

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – صباح العنزي – حفرالباطن: صدرت قرار مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي بتعيين الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي أستاذًا مساعدًا في كلية الآداب بالجامعة ويحمل الدكتور الجامعي الدكتوراه في تخصص تقنية المعلومات.

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