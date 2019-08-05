التحالف يكشف “سر” استهداف #مليشيا_الحوثي قبائل آل ثابت في #اليمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والمؤسسات الصناعية، وقال إنها تواصل استهداف البنى التحتية في دول الجوار بطائرات دون طيار.
وقال “المالكي”: نؤكد التزامنا بحماية اليمنيين في جميع المناطق، وأضاف: إننا نعمل مع الشركاء لتفكيك الشبكات الإرهابية في اليمن.
وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إلى استهداف مليشيا الحوثي قبائل آل ثابت، وقال إن “لها تاريخ دموي مع قبائل آل ثابت”، وأكد أن مليشيا الحوثي تنسق مع التنظيمات الإرهابية في اليمن.
وقال العقيد الركن تركي المالكي: إنه تم اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية خلال الفترة الأخيرة في الأجواء اليمنية والسعودية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون المراكز الصحية كنقاط للتجمع والإمداد.
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