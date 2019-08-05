مهرجان ولي العهد للهجن بموسم الطائف.. جوانب وطنية وحضارية وعوائد ثقافية واقتصادية

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

ساهم مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي يقام حاليا على أرضية ميدان محافظة الطائف بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بداية من مطلع شهر أغسطس الجاري، في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في محافظة الطائف حيث تشهد المحافظة حراكاً إيجابياً في العديد من القطاعات لاسيما قطاعي التجزئة والسياحة، إضافة إلى سوق الماشية و الإبل و منتجاتها وسوق الأعلاف وغيرها، تشهد نشاط كبير وحركة اقتصادية غير مسبوقة.

ومن خلال هذا المهرجان العالمي الذي يعد الأقوى والأول من نوعه في رياضات الهحن الأصيلة، من حيث ضخامة الحدث وأعداد المطايا المشاركة وإعداد الزوّار الكبيرة يحرص الاتحاد السعودي للهجن من خلال إدارة المهرجان على زيادة مستوى حضور هذه السباقات التراثية الأصيلة على صعيد الأنشطة الرياضية من خلال تقديم العديد من الفعاليات المصاحبه والتي تهدف لاستقطاب الزوار وتبرز أهمية الهجن في حياة أبنائنا وأجدادنا وأبناء الجزيرة العربية من الناحية الثقافية والجمالية وتأصيل تراث الهجن وتعزيز دورها ومكانتها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية حيث دشن الاتحاد السعودي للهجن (قرية الهجن) في حديقة الملك فيصل بالطائف منذ يوم الخميس الماضي يوميا من الساعه الخامسه عصرا حتى الحادية عشر مساء والتي تضم العديد من الفعاليات المصاحبه لهذا المهرجان العالمي والتي ساهمت بجذب اعداد كبيرة من اهالي وساكني محافظة الطائف والمصطافين.

وفي هذا الجانب تحدث مالك الهجن المعروف عبدالهادي الذيابي قائلاً: “ندرك جميعاً مدى أهمية مهرجان ولي العهد للهجن منذ نسخته الأولى وما له من أهمية اقتصادية إيجابية لا حصر لها وهاهو أصبح وجهة سياحية اقتصادية له إسهاماته الفاعلة في دفع قطاع تجارة التجزئة ورفد الاقتصاد الوطني سوا من خلال ما يشهده سوق الهجن من حراك اقتصادي بالملايين أو ما تشهده محافظة الطائف من حركة تجارية وسياحية نتيجة لاستقطاب هذا المهرجان لأعداد كبيرة من ملاك الهجن وعشاقها ومحبيها حيث أصبح ميدان الهجن بالطائف مقصد ملاك الهجن من كافة دول العالم ونقطة تجمع لهم”.