شكرا لقرائتكم 20 قتيلاً في انفجار اعقب حادث سير بقلب العاصمة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 51 دقيقة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 17:36

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث معهد الأورام ليل الأحد – الاثنين إلى 20 قتيلاً بينهم جثث في حال تفحم وأشلاء، و40 مصاباً، في وقت أكدت الوزارة استقرار حال المصابين والتي تراوحت بين جروح وصدمات الحادث، عدا 4 حالات.



وشهد معهد الأورام في منطقة المنيل (جنوب العاصمة) أمس، ليلة مفجعة، إثر انفجار ضخم أسفر عن حريق هائل التهم 10 سيارات وتسبب في أضرار في المبنى، كما أُخلي المعهد من المرضى، في وقت أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بالتحقيق في الواقعة.

وسادت حالة من الغموض حول الحادث، زكاها تأخر البيانات الرسمية، وتبدلها بين الحين والآخر. وكانت أول راوية رسمية بتصادم سيارتين أمام مبنى المعهد، ما أسفر عن الانفجار، ثم أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه "مساء اليوم (أمس) وحال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

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فيما بدت الرواية الرسمية غير مقنعة إلى البعض في ظل حجم الدمار الحادث، وهؤلاء انقسموا بين سيناريوهي "الإهمال" بوقوع انفجار داخل المبنى وليس خارجه فقط في اسطوانات الأوكسجين، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة (المشرفة على معهد الأورام) ، أو"الإرهاب".

إلى ذلك، أمرت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبنى معهد الأورام، وبيان ما به من تلفيات ومدى تأثيرها على المبنى الذي تم تدمير واجهته.

كما كلفت النيابة عدداً من أعضائها بالانتقال إلى معهد ناصر ومستشفى هرمل للأورام بدار السلام، لسماع أقوال المصابين ممن استقرت حالتهم الصحية حول الواقعة، وكذلك تفريغ الكاميرات في محيط الحادث، وإجراء تحليل الحامض النووي "دي ان ايه" للأشلاء، لبيان هوية أصحابها.

وكشفت مناظرة فريق النيابة لجثث الضحايا عن تفحم 6 جثث، وأخرى غير معلوم سبب وفاتها، فجميعها بها آثار حروق على الجسم، ودماء كثيرة، نتيجة الجروح القطعية والإصابات الاحتكاكية الصادرة من انفجار السيارات، كما تبين من مناظرة الجثامين أن معظمها كاملة.