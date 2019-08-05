شكرا لقرائتكم "عمل إرهابي" وراء تفجير القاهرة ... واصابع الاتهام تشير الى حركة "حسم" الاخوانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ ساعة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 19:11

كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاثنين أن حركة "حسم" الذراع العسكرية لجماعة الاخوان المسلمين، هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة في انفجار القاهرة ليلة الأحد الذي أسفر عن وقوع 20 قتيلا.



وقالت الوزارة في بيانها: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ احدى العمليات الارهابيه بمعرفة احد عناصرها". واشارت الوزارة في بيانها الأخير أن" الفحص الفني أشار إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات ادى حدوث التصادم إلى انفجارها".

وأضاف البيان أن "السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ احدى العمليات الارهابيه".

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وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، كما ظهر عدد من السيارات الخاصة المتفحمة نتيجة الانفجار.

من جانبة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الانفجار الذي حدث مساء الأحد في في قلب العاصمة المصرية كان نتيجة "حادث ارهابي".

وقال السيسي في تعزيته للشعب المصري على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفايسبوك: "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس".