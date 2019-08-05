شكرا لقرائتكم دمشق تتحدث عن "خسائر بشرية" في قصف قرب قاعدة حميميم الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ ساعة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 18:31

أعلنت دمشق، اليوم الإثنين، وقوع "خسائر بشرية" جراء سقوط قذائف صاروخية في محيط قاعدة حميميم الجوية، التي تتخذها روسياً مقراً لقواتها في غرب سورية، متهمة "المجموعات الإرهابية" بإطلاقها.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري "قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وردت قوات النظام السوري على الحادث باستئناف غاراتها في محافظة إدلب بعد وقت قصير من إعلانها وقف العمل بوقف إطلاق النار في المنطقة، متهمة الفصائل بعدم الإلتزام به.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن: "شن الطيران الحربي السوري أول غارة منذ منتصف ليل الخميس - الجمعة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي"، تزامناً مع "تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المنطقة".