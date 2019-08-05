شكرا لقرائتكم السعودية تؤكد وقوفها مع مصر في محاربة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ ساعة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 19:00

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.



وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء. وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.



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