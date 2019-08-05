شكرا لقرائتكم رئيسة هونغ كونغ تشكو محاولة لـ "تدمير" المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ ساعتين في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 17:01

شهدت هونغ كونغ اليوم الاثنين صدامات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مؤيّدين للديموقراطية، بعيد تحذير الرئيسة التنفيذية كاري لام من أن المدينة تقترب من "وضع شديد الخطورة".



وارتفعت سحب دخان غاز مسيّل للدموع في حي وونغ تاي سين الشعبي، فيما رزحت المدينة تحت إضراب عام يُعتبر سابقة.

ونزل ناشطون إلى محطات المترو الرئيسة خلال وقت الذروة الصباحية، وأبقوا أبواب القطارات مفتوحة لمنعها من التحرك، ما شلّ حركة شبكة نقل يستخدمها الملايين يومياً. وسبّب الإضراب شجاراً بين ركاب غاضبين ومتظاهرين في محطات المترو المكتظة.

ونُظمت 7 تظاهرات متزامنة، ما أدى إلى تشتيت موارد الشرطة التي أطلقت غازاً مسيلاً للدموع في موقعين.

وقُطعت أيضاً طرقات رئيسة، ما سبّب ازدحاماً مرورياً. كذلك أغلقت متاجر ألبسة في المدينة.

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وعرقلت الإضرابات قطاع الطيران الحيوي في هونغ كونغ، إذ أُلغيت أكثر من 160 رحلة من مطار المدينة الذي يُعد من الأكثر ازدحاماً في العالم.

والرحلات المتضرّرة تعود خصوصاً إلى شركة الخطوط الجوية "كاثاي باسيفيك" التي لم تحدّد سبب إلغاء الرحلات، لكن اتحاد مضيفي الطيران التابع للعاملين في الشركة أكد أن بعض أعضائه غادروا العمل.

ووَرَدَ في بيان أصدره الاتحاد: "على مدار الأيام الخمسين الماضية، تجاهلت الحكومة مطالب الشعب واستخدمت فقط قوة الشرطة في محاولة كتم الصوت، متسببةً بيأس لدى كثيرين من سكان هونغ كونغ".

لكن لام كرّرت أنها لن تستجيب لمطالب المحتجين، قائلة: "قوّضوا في شكل خطر القانون والنظام في هونغ كونغ، ويدفعون مدينتنا... إلى حافة وضع شديد الخطورة".

ووصفت هتافات متظاهرين تدعو إلى "الثورة"، بأنها تحدٍ لسياسة "بلد واحد ونظامان" التي تُدار هونغ كونغ على أساسها، منذ إعادتها إلى الحكم الصيني من بريطانيا عام 1997. وأضافت: "أجرؤ على القول إن هذه محاولة لتدمير هونغ كونغ".