شكرا لقرائتكم مخاوف من اضطرابات في كشمير بعدما ألغت الهند حكمه الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 16:55

ألغت الحكومة الهندية اليوم الاثنين الحكم الذاتي الذي تمتعت به كشمير لعقود، في خطوة اعتبرتها باكستان "غير شرعية" وأثارت مخاوف من تأجيج العنف في الإقليم.



ودفع حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في اتجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، الذي كان يضمنه الدستور الهندي.

وقدّم الحزب مشروع قانون ينصّ على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي.

وقبل ذلك انتشرت تعزيزات عسكرية من عشرات آلاف الجنود في الإقليم، وفرضت السلطات الهندية ليل الأحد إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات وفرضت حظر تجوّل.

وأعلن وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان أن مودي أصدر مرسوماً يلغي "فوراً" المادة 370 من الدستور، التي تمنح ولاية جامو وكشمير وضعاً خاصاً، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سنّ التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في الإقليم، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

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وأثار الإعلان اضطرابات في البرلمان، ووصفه "حزب المؤتمر"، أبرز أحزاب المعارضة، بأنه "خطوة كارثية".

ومزّق نائب في "الحزب الديموقراطي الشعبي" (مقرّه كشمير) نسخة من الدستور الهندي، قبل أن يخرجه عناصر أمن البرلمان من المجلس.

وقال وجاهة حبيب الله، وهو مسؤول سابق في كشمير: "ستكون ردة الفعل قوية جداً في الإقليم الذي يشهد الآن اضطرابات، وهذا الأمر سيزيد الأوضاع سوءاً".

وكتبت الرئيسة السابقة لحكومة جامو وكشمير محبوبة مفتي على "تويتر": "هذا يوم أسود للديموقراطية في الهند. القرار الأحادي للحكومة الهندية بإلغاء المادة 370، غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير".

وشدد وزارة الخارجية الباكستانية على أن إسلام آباد جزء من هذا النزاع الدولي، وزادت أنها "ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية". وأعلن مصدر أمني باكستاني دعوة إلى اجتماع لأبرز القادة العسكريين الباكستانيين، غداً الثلثاء، لدرس هذا الأمر.

وكشمير مقسّمة إلى شطرين، هندي وباكستاني، منذ استقلال البلدين عام 1947. ويشهد الشطر الهندي تمرّداً انفصالياً أوقع عشرات الآلاف من القتلى.