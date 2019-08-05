شكرا لقرائتكم الكويت ترحب بالتوقيع على «الوثيقة الدستورية» في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الكويت - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 16:42

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الاثنين)، عن ترحيب بلاده بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.



وأكد المصدر أهمية هذه الوثيقة باعتبارها «ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وصياغة مستقبل مشرق للأشقاء في السودان».

وثمن الجهود التي بذلتها كافة الأطراف وتعاونهم على تغليب مصلحة وطنهم العليا للوصول إلى التوقيع على هذه الوثيقة الحيوية والمهمة، مؤكدًا وقوف الكويت إلى جانب السودان ودعمه في ما يحقق أمنه واستقراره.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أمس، بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الجاري.