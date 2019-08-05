شكرا لقرائتكم أستراليا تستبعد نشر صواريخ أميركية على أراضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيدني - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 15:52

استبعدت أستراليا نشر صواريخ أميركية على أراضيها، بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها على نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا، لاحتواء نفوذ الصين.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في إشارة الى الخطة الأميركية: "لم تُطلب منا، لا تُدرس ولم تعُرض أمامنا. أعتقد بأن في إمكاني استبعاد ذلك".

وجاءت تصريحاته بعد ساعات على مغادرة الوزيرَين الأميركيين للدفاع مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو، سيدني في ختام محادثات مع مسؤولين أستراليين.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز إنها وإسبر تطرّقا الى هذا الملف، مضيفة: "سألته مباشرة: هل هناك أي توقعات بتوجيه طلب، وقال: لا".

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وأي طلب رسمي من شأنه أن يضع أستراليا في موقع صعب، بين حليفتها الولايات المتحدة وشريكها التجاري البارز الصين.

وترتبط أستراليا بمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، لكن شراء بكين الفحم وخام الحديد من كانبيرا ساهم في الحفاظ على نشاط الاقتصاد الأسترالي خلال الأزمة المالية العالمية.

وتخلّل زيارة بومبيو تحذير للشركاء لـ "إبقاء أعينهم مفتوحة جيداً" إزاء تنامي نفوذ الصين. وخاطب المسؤولين الأستراليين، قائلاً: "يمكنكم بيع أنفسكم من أجل كومة من فول الصويا، أو يمكنكم حماية شعبكم. أعتقد بأن مزاولة التجارة مع الصين ممكنة، والطلب منها في الوقت ذاته التصرّف وفق القواعد ذاتها".

ويجري مشاة البحرية الأميركية في شكل منتظم عمليات مناوبة في مدينة داروين، ما يثير تكهنات باحتمال نشر صواريخ في هذه المدينة، بعد انسحاب الولايات المتحدة وروسيا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. لكن خبراء يرجّحون نشر هذه الصواريخ في منشآت أميركية على جزيرة غوام.