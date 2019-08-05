إيران: السعودية تريد الانتصار في الحروب العسكرية وهذا لن يتحقق

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "أكدنا منذ البداية أن القضية في اليمن لا تحل عسكريا والآن عليهم أن ينهوا الحرب التي اعتقدوا حسمها في غضون أسابيع رافضين كل الحلول السياسية"، بحسب وكالة "فارس".

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

وأوضح أن "إيران لا مشكلة لديها مع السعودية، والرياض تريد الانتصار في الحروب العسكرية وهذا أمر بعيد المنال ولن يتحقّق".

وأفاد بأن "إيران مستعدة لتغيير الأوضاع في المنطقة، ودعا المملكة العربية السعودية إلى الحوار"، مؤكدا أنه "الحل السلمي الوحيد" لأزمات المنطقة.

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وقال ظريف إنه "لا يمكن لأحد أن يشتري الأمن، والأمن يتحقق بالتعاون"، مضيفا: "ضعوا حدا لإبادة الشعب اليمني والأفغاني والسوري واللبناني ومائدة إيران ممدودة للجميع".

وتابع: "كنا قد طرحنا الحوار مع المسؤولين السعوديين وهو لصالح كل دول المنطقة. منذ عام 1985 طرحنا الحوار وقدمناه للأمم المتحدة لكن الآخرين رفضوه".

وأكد ظريف أنه "لا علم لي بوجود اتصال من السعودية، ولكننا على استعداد لتغيير الأوضاع في المنطقة، ويجب وقف قصف الشعب اليمني، فالحوار هو الحل السلمي الوحيد للمنطقة".