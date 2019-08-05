بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بنحو 792 مليون دولار

القاهرة – سبوتنيك. أعلن بنك الكويت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، "أجل الإصدار ثلاثة أشهر، بمعدل عائد ثلاثة بالمئة". ويعود آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي، إلى الـ 29 حزيران/ يوليو الماضي؛ وبلغ حينها 200 مليون دينار (660 مليون دولار)، لثلاثة أشهر أيضا.

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