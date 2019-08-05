الجيش اليمني يعلن سيطرته على سلسلة جبال استراتيجية في حجة

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وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، إنه "حرر بإسناد من قوات التحالف سلسلة جبال مبعوثة الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة)، عقب هجوم على مواقع تمركز الحوثيين".
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وذكر الجيش أن "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال المواجهات، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم".
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.
وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.
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