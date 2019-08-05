خبير عسكري سوري: تركيا مسؤولة عن انهيار وقف إطلاق النار في إدلب

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أكد اللواء محمد عباس، الخبير العسكري السوري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن الهدنة في إدلب كانت هشه، ولم تكن موجودة أو قائمة بالأساس منذ اللحظة الإولى للاتفاق عليها، بعدما أعلنت "جبهة النصرة" الإرهابية، عدم الالتزام بها.
© Sputnik . Bassel Shartouh
وأضاف عباس أن تركيا تعتبر جبهة النصرة هى المعارضة السورية المعتدلة وتعتبر كل الجنسيات الأجنبية المنضوية تحت تلك الجبهة معارضة سورية ويوفر لها الدعم والمساندة لها ويعتمد عليها ولا يمكن أن يتخلى عنها لإطالة أمد الحرب، ومحاولة منع إظهار الدولة السورية بأنها تحاول دائما إيقاف الحرب بالطرق السلمية.
وتابع الخبير العسكري السوري: "سوريا حريصة على استعادة إدلب بالتفاوض والحوار والسياسة والمحافظة على أرواح السوريين وتحريرهم من أن يستغلوا دروعا بشرية كونهم رهائن تحت سيطرة تلك المجموعات المسلحة".
وقال محمد عباس: "تركيا تحاول أن تظهر أنها هى من تحمي السوريين في إدلب وفي نفس الوقت تعمل على شيطنة الدور السوري والروسي، الذي يعمل على إيقاف الأعمال القتالية وإنهاء هذا الكابوس الإنساني في إدلب، في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تحويل الحياة في إدلب وبعض المناطق وربطها بتركيا".
ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، أكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا).
وبشكل إجمالي، وفقا لبيانات مختلفة، يوجد حوالي 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.
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