التحالف العربي يكشف حصيلة الطائرات المسيرة التي اعترضها في أيام

وقال المالكي إن "الحوثيين يستخدمون المراكز الصحية كنقاط للتجمع والإمداد"، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية.

​وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الاثنين تنفيذ هجمات بعدد من الطائرات المسيرة على مطاري أبها ونجران، وقاعدة الملك خالد الجوية في المملكة العربية السعودية.

​وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن هذا "الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة"، وفق ما ذكره موقع قناة "المسيرة"، التابع للحوثيين.

وأضاف أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".

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وأشار إلى أن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران، وكانت الإصابة مباشرة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة".

​كما لفت المتحدث إلى أن "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، في أواخر عام 2014.