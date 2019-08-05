شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين حادث انفجار معهد الأورام الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الاثنين، العمل الإرهابى الجبان الذى وقع فجر اليوم بمحيط معهد الأورام، والذى عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين.
وأعرب أبو مازن، عن ثقته بقدرة مصر على تخطى كل الصعاب، ومواجهة الإرهاب الأعمى، مؤكدا وقوف فلسطين وشعبها إلى جانب الشقيقة مصر فى هذه الظروف الصعبة.
كما تقدم أبو مازن، للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق ولأهالى الضحايا بأحر التعازى والمواساة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ولمصر الشقيقة الأمن والتقدم والازدهار.
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