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حرب التسريبات تؤجج مناخ انتخابات الرئاسة فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

    

تشهد الساحة السياسية في تونس، سخونة متزايدة فيما يمكن وصفها بـ ”حرب التسريبات“ التي يشنّها الخصوم السياسيون من المترشحين للاستحقاق الانتخابي التشريعي، وخصوصًا الرئاسي، ما أجّج مناخ السباق الانتخابي قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ، حسبما نشرت وكالة ارم نيوز.

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ويُعدّ رجل الأعمال وصاحب قناة ”نسمة“ التلفزيونية، نبيل القروي، أحد أكثر المستهدفين بهذه الحرب، حيث نشر النائب بمجلس نواب الشعب، الصحبي بن فرج، تسجيلًا صوتيًا جديدًا منسوبًا للمرشح الرئاسي نبيل القروي، وهو يخطط لضرب جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد، خاصًا بالذكر جمعية ”بوصلة“ ومنظمة ”أنا يقظ“.

 

ونبه النائب الصحبي بن فرج إلى أنّ الفيديو يحتوي كلامًا بذيئًا وغير أخلاقي، معتذرًا عن نشره، لكنه قال إنه ضروري كي يعرف التونسيون حقيقة بعض المرشحين للحكم، وفق تعبيره.

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