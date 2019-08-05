شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وصول 1.687 مليون حاجا إلى السعودية لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إمارة المدينة المنورة، وصول عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية من خارجها مليون و 687 ألف حاجا حتى اليوم الأحد، حيث بلغ القادمين برا 90.776 ألف وجوا 1.579.534 وبحرا 16.916 حاجاً.

ونشرت إمارة المدينة المنورة "إنفوجراف" حيث بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية 1.687.222 بمقدار زيادة عن العام الماضى فى نفس الفترة 117.176ألف حتى نهاية يوم الأحد 12/3/ 1440 هجريا، حيث بلغ القادمين برا 90.776ألف، وجوا 1.579.534 وبحرا 16.916 حاجاً.



عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة



إنفوجراف طريق مكة

ونشرت إمارة المدينة المنورة "إنفوجراف" لإحصائية قدوم الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة، من 1/11/1440هجريا إلى 3/12 /1440 هجريا، حيث بلغ إجمالى الحجاج القادمين 168.289ألف ، عبر 426 رحلة ، بينما وصل 117.746 حاجا من خلال 299 رحلة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، و وصل 50.543 حاجا من خلال 127 رحلة عن طريق مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة.

وتهدف المبادرة تيسير رحلة الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات يلدانهم وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.

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كما تهدف المبادرة للوصول إلى الحج الذكي من خلال مسار إلكتروني موحد، بدءًا من إصدار التأشيرة، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

وعند وصول الحجاج لن يمروا بإجراءات الدخول التي أجروها مسبقا، إذ ينتقلون مباشرة إلى حافلات تنتظرهم لإيصالهم إلى الأماكن المعدة لسكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما أمتعتهم فتتولى الجهات الخدمية إيصالها إلى مساكنهم.