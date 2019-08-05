شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين حادث انفجار معهد الأورام الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط منطقة القصر العينى فى القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب المصرى، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه، الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة فى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره