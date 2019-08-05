شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى: توقيف 13 ضابطا و"منتسبا " على خلفية واقعة الهروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب فى العراق، اليوم الاثنين، توقيف خمسة ضباط وثمانية "منتسبين " وذلك على خلفية هروب أربعة عشر متهما فى قضايا مخدرات من مركز شرطة "القناة " شرقى العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم، بأن المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية، وأصدرت أمرا بوقف خمسة ضباط، وثمانية منتسبين، على خلفية هروب أربعة عشر متهما فى قضايا مخدرات، بينهم أحد الأشخاص صدر بحقه حكما بالسجن عشر سنوات.

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وأضاف البيان،أن المحكمة أكدت أن المتهمين الهاربين ألقى القبض على ستة منهم، فيما لا يزال ثمانية آخرون هاربين، أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم، موضحا أن أغلب الهاربين متهمون بقضايا إتجار بالمخدرات.

وكان وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، قد أمر - فى وقت سابق - بإقالة قائد شرطة بغداد، اللواء الركن على الغريرى، ومدير شرطة "الرصافة " ومدير قسم شرطة "باب الشيخ"، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق، على خلفية واقعة الهروب.